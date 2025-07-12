Çankırı'da Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ceylan (27) idaresindeki 06 FCS 094 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Onur Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ceylan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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