Minibüs park halindeki otomobile çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. idaresindeki 34 KMA 798 plakalı panelvan minibüs, park halinde bulunan Ahmet Kapan yönetimindeki 34 NSD 26 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, panelvan minibüste de büyük çapta maddi hasar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dürdane Mindavallı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 5 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ağır yaralılardan Selime Kapan ve Mehmet Kapan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.C.C., S.Ç. ve T.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mindavallı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü. Araçlar ise otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı