Alevlere teslim olan kulübe küle döndü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde alev alev yanan kulübe kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir bahçe kulübesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübeyi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI