Alevlere teslim olan kulübe küle döndü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir bahçe kulübesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde alev alev yanan kulübe kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir bahçe kulübesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübeyi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
