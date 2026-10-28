Çankırı'da KOM 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlüyü metruk binada yakaladı

Çankırı'da KOM 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlüyü metruk binada yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da silahlı organize suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve gasp suçlarından 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezasıyla aranan hükümlü, KOM ekiplerince metruk binada yakalandı. Ekipler, saklandığı metruk binada hükümlüyü kıskıvrak yakaladı.
Çankırı'da 46 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince saklandığı metruk evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'silahlı organize suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tefecilik', 'gasp-yapma' suçlarından 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezası ile aranan O.Ç.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Şahıs, ekipler tarafından saklandığı metruk binada kıskıvrak yakalandı.