Çankırı'da Kayıp Kadının Cesedi Evde Bulundu

Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ayşe Doğan'ın cansız bedeni evinde bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ayşe Doğan (48), evindeki bazanın altında ölü olarak bulundu. Ayşe Doğan'ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk sahibi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kadının evinde arama yapan ekipler, bazanın altında Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu.

Ayşe Doğan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.