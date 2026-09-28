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Çankırı'da kayganlaşan yolda spin atan kamyonet bariyerlere çarparak durdu

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Çankırı'da kayganlaşan yolda spin atan kamyonet bariyerlere çarparak durdu
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Çankırı-Ankara karayolu Baykuş Boğazı Geçidi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet spin atıp bariyerlere çarparak durdu. Yaralanan olmazken, o anlar aynı yöndeki otobüsün yol kamerasına yansıdı; otobüs sürücüsü dikkati sayesinde çarpışmaktan kurtuldu.

Çankırı'da virajı alamayan kamyonetin kayarak yolda spin attı. Olay anı aynı istikamette seyir halindeki otobüsün yol kameralarına yansıdı.

Olay, Çankırı-Ankara karayolu Baykuş Boğazı Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halindeki kamyonet, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Islak yolda kaymaya başlayan kamyonet, spin attı. Kamyonet daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı aza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan bir otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktığı görülüyor. Savrulan kamyonet spin atıp bariyerlere çarpıyor. Otobüs ise sürücüsünün dikkati sayesinde kamyonetle çarpışmaktan kurtuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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