Çankırı'da kaybolduktan 2 gün sonra evinde ölü bulunan kadın toprağa verildi

Çankırı'da kaybolduktan 2 gün sonra evindeki bazanın içinde ölü bulunan kadın toprağa verildi.

Olay, dün Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Doğan'ın (48), durumundan şüphelenen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Ayşe Doğan'ın cansız bedeni evdeki bazanın altında bulundu. Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne getirilmesinin ardından ikindi namazına mütaekiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ÇANKIRI