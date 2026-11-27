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Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 110 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 103 adet sikke, 7 adet obje, 7 adet patlayıcı madde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 850 adet fişek, 1 adet uçak savar mühimmatı ve 11 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı