Çankırı'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı

Çankırı'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı
Güncelleme:
Çankırı'da inme geçiren B.K.O.D., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye ulaştırıldı.

Çankırı'da inme geçiren bir vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çankırı'da yaşayan 27 yaşındaki B.K.O.D., inme geçirerek sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Durumu acil olan hasta için ambulans helikopter devreye alındı. Kısa sürede kente ulaşan helikopter ambulans, hastayı Çankırı'dan alarak Ankara'da bulunan bir hastaneye ulaştırdı. - ÇANKIRI

