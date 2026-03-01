Çankırı'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı
Çankırı'da inme geçiren B.K.O.D., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye ulaştırıldı.
Çankırı'da inme geçiren bir vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Çankırı'da yaşayan 27 yaşındaki B.K.O.D., inme geçirerek sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Durumu acil olan hasta için ambulans helikopter devreye alındı. Kısa sürede kente ulaşan helikopter ambulans, hastayı Çankırı'dan alarak Ankara'da bulunan bir hastaneye ulaştırdı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı