Çankırı'da Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını, çevre ilçelerden gelen ekiplerin desteği ile 6 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyü mevkiinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 6 saattir devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için yoğun bir mücadele sürerken, Yukarımeydan köyü sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Köylüler, yangının kontrol altına alınıp evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri büyük bir endişe içinde izliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. - ÇANKIRI