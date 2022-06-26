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Son dakika haber: Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem haberi... Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı.

Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Korgun ilçesi Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı istikametine geçerek A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Y.S., B.S., S.C., D.E. ve T.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar ise ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Recep Arslan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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