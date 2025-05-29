Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (55) idaresindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Azime K.'nın (51) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI