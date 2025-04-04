Çankırı'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Otobüs Şarampole Devrildi: 23 Yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada yaralı sayısı 23'e çıktı

ÇANKIRI - Çankırı'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 23'e çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 23 yaralı, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, olay yerine gelerek kaza alanında bulunan yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından kaza alanında güvenlik tedbirleri alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otobüsün olay yerinden kaldırılması için de çalışmalar başlatıldı.