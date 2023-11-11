Çankırı'da erkek arkadaşıyla olan ilişkisine karşı çıkan kız, annesini öldürdü

Çankırı'da erkek arkadaşıyla olan ilişkisine karşı çıktığı için tartıştığı annesini öldüren 17 yaşındaki kız tutuklandı. Kocası ve oğlu ise serbest bırakıldı.

Çankırı'da erkek arkadaşı ile olan ilişkisine karşı çıktığı için 17 yaşındaki kızı tarafından öldürülen kadının kocası ve oğlu serbest bırakıldı.

Olay, 8 Kasım'da Çankırı il merkezi Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ayşe Doğan'ın (48), durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kayıp kadının bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, Ayşe Doğan'ın yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Daha sonra Doğan'ın evinde arama yapan polis ekipleri, kadının cansız bedenini evdeki bazanın altında buldu. Evde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından Doğan'ın cenazesi, Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi önünde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayşe Doğan'ın eşi T.D., oğlu E.D. kızı E.N.D. (17) ve kızının erkek arkadaşı M.E.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 17 yaşındaki E.N.D.'nin annesini, erkek arkadaşı ile olan ilişkisine karşı çıktığı için tartıştıkları sırada öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. E.N.D. ve suçlamaları kabul etmeyen erkek arkadaşı M.E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.N.D. ve M.E.K. tutuklandı. Doğan'ın eşi T.D. ve oğlu E.D.'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI