Çankırı'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Çankırı'nın Korgun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm fabrikasında 35 yaşındaki işçi A.Ö., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da döküm fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Korgun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki işçi A.Ö., bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
