Çankırı'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da döküm fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Korgun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki işçi A.Ö., bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ÇANKIRI