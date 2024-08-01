Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da çıkan yangında ev, ormanlık alan ve arı kovanları zarar gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, 35 dekar ormanlık alan ve 100 arı kovanı alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, 35 dekar ormanlık alan ve 100 arı kovanı alevlere teslim oldu.

Yangın, Bayramören ilçesine bağlı Kavakköy köyü Karabük Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı bir ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana ve arı kovanlarına da sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 1 helikopter ise alevlere havadan müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında, iki katlı ev, 35 dekar ormanlık alan ve 100 arı kovanı zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, can kaybının olmadığı bildirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayramören Çankırı Acil Durum Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

 Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Bakmadan Geçme

İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı şifresiz mi? Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi? Dünya kız arkadaşlar günü ne zaman? En iyi arkadaş günü ne zaman? Kız arkadaş günü mesajları! 1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yusuf Dikeç kimdir? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde madalya kazandılar mı? Resmi Gazete bugün (1 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title