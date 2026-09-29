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Çankırı'da bir haftalık operasyonda aranan 57 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı

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Çankırı'da polis ve jandarmanın 21-27 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda aranan 57 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 6'sı tutuklandı, 4 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı; çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı.

Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 57 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 97 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 2 kök skunk bitkisi, 108 gram kenevir tohumu, 26 gram kokain, 12,13 gram metamfetamin, bin 110 adet sentetik ecza hapı, 0,63 gram esrar, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 80 adet muhtelif çaplarda dendritli opal türünde taş ve 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerini ihlal ettiği belirlenen bin 612 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 193 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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