Çankırı'da Ayı Arı Kovanlarını Parçaladı
Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Belenli köyünde bir ayı, arı kovanlarını parçalayarak maddi hasara yol açtı.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı.
Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Belenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılıkla uğraşan Ömer Öztürk, arılarını kontrol etmek için bahçesine gitti. Öztürk, bahçesinde bulunan yaklaşık 15 kovandan 5'inin ayının parçaladığını gördü. Kovandaki arıların, ayıların saldırı yüzünden telef olması sebebiyle maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI