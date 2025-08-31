Çankırı'da Araç Devrildi: 4 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Bayındır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E. idaresindeki 59 DM 541 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.E. (41), Ö.H.E. (8) ve F.B.E. (4) yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI