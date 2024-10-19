Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın: Evsiz Kalan Aileler

Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın: Evsiz Kalan Aileler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye evsiz

Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi İstanbul elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı kimdir? İlhan Saygılı hayatı ve biyografisi 19 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? 19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fırat Sarı PKK'lı mı? Yenidoğan Çetesi Fırat Sarı neden, kaç yıl hapis yattı? Drogba hangi takımı satın alacak? Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.