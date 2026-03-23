Çankırı'da tır dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir tırın dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Ağrı'dan yola çıkan ve yasa dışı göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır takibe alındı. Şüpheli araç, Çankırı sınırlarına girdiği andan itibaren teknik ve fiziki takiple izlendi. Kurşunlu ilçesi mevkisinde D100 karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan ilk incelemelerde, aracın kupa kısmında sürücü haricinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Tırın dorse kısmının mühürlü olduğunun görülmesi üzerine mühür açılarak, dorse içerisinde yapılan detaylı aramada Afganistan uyruklu oldukları değerlendirilen 75 düzensiz göçmen yakalandı. Tır şoförü Ç.Ş. "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Yakalanan 75 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı