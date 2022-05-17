Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu

Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. 6 Ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona 'NarkoLina' adı verilirken 150 polis ve 6 dedektör köpek katıldı. Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 40 şüpheli göz altına alındı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Çanakkale, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title