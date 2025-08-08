Çanakkale Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle havalimanı pistinin 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Sadece devlet hava araçları, ambulans ve arama kurtarma gibi özel uçuşlar yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır." - ANKARA

