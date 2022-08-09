Son dakika haber! Çanakkale'de aynı gün içerisinde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheliler tutuklandı Son dakika haber: Çanakkale'de aynı gün içerisinde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheliler tutuklandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde aynı gün içerisinde gerçekleşen 3 hırsızlık olayının şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çanakkale'de aynı gün içerisinde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheliler tutuklandı ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde aynı gün içerisinde gerçekleşen 3 hırsızlık olayının şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleşen ilk olayda, Seferşah Mahallesi Saim Kayaalp Bulvarında bulunan markete giren hırsızlar alkol ve sigara çalarak kaçtılar. Yapılan incelemelerde markette yaklaşık 3 bin liralık zararın olduğu tespit edildi. Aynı gün içerisinde 2 motosikletin de çalındığı ihbarı üzerine Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi H.B. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü Çanakkale Hisarcık Ezine 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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