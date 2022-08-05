Çanakkale haberleri: Çanakkale'de aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Postane şubesine giden anne Cemile İ., çocuğu Seren İ.'yi (2) bebek arabası içerisinde kaldırımda bıraktı. Küçük çocuk bir süre sonra arabasından inerek yola çıktı. O esnada cadde üzerinde seyretmekte olan araç, Seren İ.'yi fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü M.A.'nın Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Hisarcık Tragger 3. Sayfa Haberler

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