Çanakkale haberi! Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. - ÇANAKKALE