Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Güncelleme:
Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerle mücadele sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla yangına karadan yoğun bir şekilde müdehale devam ediyor. - ÇANAKKALE

