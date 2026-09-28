Çanakkale Eceabat'ta jandarma kaçakçılık operasyonunda 10 kazı malzemesi ele geçirdi

Çanakkale Eceabat'ta jandarma kaçakçılık operasyonunda 10 kazı malzemesi ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eceabat'ta 15-22 Eylül 2026'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda kırıcı-delici hilti, 8 hilti ucu, jeneratör, benzinli su motoru, 2 dalgıç pompa, 4 kafa lambası, el feneri, 2 karot ucu ve 10 kazı malzemesi ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince Eceabat ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler çerçevesinde Eceabat ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; kırıcı-delici (hilti), 8 adet çeşitli ebatlarda hilti ucu, 4,5 kW jeneratör, benzinli su motoru, 2 adet dalgıç pompa, 4 adet kafa lambası, el feneri, 2 adet karot ucu, el projektörü, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.