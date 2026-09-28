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Çanakkale Eceabat'ta jandarma kaçakçılık operasyonunda 10 kazı malzemesi ele geçirdi

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Çanakkale Eceabat'ta jandarma kaçakçılık operasyonunda 10 kazı malzemesi ele geçirdi
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eceabat'ta 15-22 Eylül 2026'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda kırıcı-delici hilti, 8 hilti ucu, jeneratör, benzinli su motoru, 2 dalgıç pompa, 4 kafa lambası, el feneri, 2 karot ucu ve 10 kazı malzemesi ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince Eceabat ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler çerçevesinde Eceabat ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; kırıcı-delici (hilti), 8 adet çeşitli ebatlarda hilti ucu, 4,5 kW jeneratör, benzinli su motoru, 2 adet dalgıç pompa, 4 adet kafa lambası, el feneri, 2 adet karot ucu, el projektörü, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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