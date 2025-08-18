Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkilediği köylerde tahliyeler yapıldı ve bölgenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında etkilenen köyleri ziyaret eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gerekli çalışmaların hızla başlayacağını duyurdu.

Yangın, 16 Ağustos tarihinde saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sayesinde 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın sırasında tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Alevlerin şiddetini azaltmasıyla bölgede yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlar evlerine döndü. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı ile beraberindeki heyet yangında etkilenen köyleri ziyaret etti. Köylülerle görüşen heyet, bölgede etkilenen alanlarla ilgili bilgi aldı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirileceğini belirtti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
