Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yangında etkilenen köyleri ziyaret etti.

Yangın, 16 Ağustos tarihinde saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sayesinde 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın sırasında tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Alevlerin şiddetini azaltmasıyla bölgede yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlar evlerine döndü. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı ile beraberindeki heyet yangında etkilenen köyleri ziyaret etti. Köylülerle görüşen heyet, bölgede etkilenen alanlarla ilgili bilgi aldı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirileceğini belirtti. - ÇANAKKALE