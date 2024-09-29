Çanakkale'de Ziraat Alanındaki Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yenice ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında ziraat alanında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan 5 uçak, 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE