Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Çanakkale-İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olayda 1 kişinin durumu ağır.

Çanakkale'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametine doğru seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobil ile A. K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobile çarptı. Kazada 34 KGN 65 otomobil ile 59 AIA 003 plakalı otomobil yoldan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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