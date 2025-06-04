Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Çanakkale-İzmir karayolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Çanakkale'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobil, A.Y. idaresindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 34 KGN 65 otomobil ile 59 AIA 003 plakalı otomobil yoldan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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