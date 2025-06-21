Çanakkale'de Yıldırım Düşen Bungalov Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Çanakkale'de Yıldırım Düşen Bungalov Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir bungalov alev alev yandı. Yangında yaralanan olmazken, bungalov tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu bir bungalov alev alev yandı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bungalov kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesine Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldırım düşen bungalov alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, bungalov kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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