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Çanakkale'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir evde çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde yalnız yaşayan kadın ise yara almadan kurtuldu.

Çanakkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ayvacık ilçesinde bağlı Babadere köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan evde yalnız yaşayan Ayşe Önkal, yangından yara almadan kurtuldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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