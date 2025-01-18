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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı operasyonla 628 gram Sentetik Kannabinoid, 55 gram Skunk, uyuşturucu hap ve diğer malzemeler ele geçirirken, bir kişiyi tutukladı.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda il merkezinde düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada 628,40 gram Sentetik Kannabinoid, 4 ayrı paket halinde 55 gram Skunk, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, Uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, lateks eldiven vb. malzemeler, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 TL ve 40 Dolar para ele geçirildi. Şüpheli İ.U.G. gözaltına alındı.

Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli İ.U.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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