Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda A.V. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan arabalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa