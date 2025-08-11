Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda A.V. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan arabalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
