Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda A.V. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan arabalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. - ÇANAKKALE