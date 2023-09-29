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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişiden Birisi Tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin ve sentetik kannabinoid gibi uyuşturucu maddeler ile kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı.