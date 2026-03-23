Çanakkale'de huzur uygulamalarında 4 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklandı. Uygulamalar sırasında 331 gram narkotik madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 4 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Mart tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 9 bin 948 şahıs, 3 bin 441 araç incelendi. Denetimler sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalanırken 470 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda, 331 gram narkotik madde, 119 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 44 bin Türk Lirası ele geçirildi. 59 şüpheliye adli işlem yapılması sonucunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 4 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 48 şahıs hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE