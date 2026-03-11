Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Operasyonda, 400 gram kubar esrar, 5 gram kokain ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale ve Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8-9 Mart 2026 tarihlerinde uyuşturucu suçlarına yönelik 15 uygulamada 80 şahıs ve 35 araç sorgulandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 adreste adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda narkotik köpeğinin de katılımıyla 28 personel ile 2 operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda, 400 gram kubar esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 5 gram (12 adet fişeklenmiş içime hazır vaziyette) kokain, 13 bin 500 TL suç geliri para, 50 euro suç geliri para, 21 deste iskambil kağıdı, para kayıt defteri, 2 cep telefonu, muhtelif cins ve miktarlarda iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 14 şüpheli yakalanarak haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları kapsamında adli işlem yapılırken, Kabahatler Kanununun kumar oynamak fiili kapsamında ise idari işlem başlatıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu