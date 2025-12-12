Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 milyon TL'lik hammadde ele geçirildi

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 milyon TL'lik hammadde ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ile 232 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 2'si tutuklandı.

Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde yapımında kullanılan, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan, 10 kilogram hammadde ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan arama ve incelemelerde uyuşturucu madde yapımında kullanılan, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 10 kilogram hammadde, 232 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 580 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

Evinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, yaptığı açıklama pes dedirtti
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title