Çanakkale'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir şahsın üzerinde 303 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 345 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli V.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE