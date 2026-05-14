Ayvacık'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ciple çarpışan otomobil tarlaya savrulurken, sürücüsü Dilek K. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevk etti.
Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. C.A idaresindeki 01 BZM 033 plakalı cip ile Dilek K. idaresindeki 45 AN 955 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Dilek K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi yaralıyı bölgedeki ilk müdahalesi ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE