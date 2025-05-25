Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Evciler ile Çavuşlu köyü yolu arasında meydana geldi. 17 AGA 174 plakalı otomobil ile 17 TJ 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada E.C., E.K., U.Ç.M. ve A.R.M. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüle durumu jandarma ve sağlık ekiplerin ile bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale, Bayramiç ve Ezine'de hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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