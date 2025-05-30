Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Merve Cankaya kontrolünü kaybetti, orta refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de tek taraflı meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Kaza Çan ilçesi girişinde meydana geldi. 16 BAT 923 plakalı araç sürücüsü Merve Cankaya'nın nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü Merve Cankaya ve yolcu Melisa Varnlı yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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