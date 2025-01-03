Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi çıkışındaki Üsküfçü kavşağında meydana geldi. Hasan Evin idaresindeki 17 ADZ 869 plakalı kamyonet, Tuncay Bilgin yönetimindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 17 ADJ 283 plakalı kamyonet sürücüsü Tuncay Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. 17 ADZ 869 plakalı kamyonet sürücüsü Hasan Evin ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Tuncay Bilgin'in cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE