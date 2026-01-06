Çanakkale'de 40 araç trafikten men edildi
Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 40 araç trafikten men edildi ve 95 araca cezai işlem uygulandı.
Çanakkale'de huzur ve güvenliği sağlamak için emniyet ekiplerince 22 Aralık 2025 ve 4 Ocak 2026 tarihleri arasında çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Trafikte gerçekleştirilen denetimlerde 95 araca cezai işlem uygulanırken 40 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa