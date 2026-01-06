Haberler

Çanakkale'de 40 araç trafikten men edildi

Çanakkale'de 40 araç trafikten men edildi
Güncelleme:
Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 40 araç trafikten men edildi ve 95 araca cezai işlem uygulandı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 40 araç trafikten men edildi.

Çanakkale'de huzur ve güvenliği sağlamak için emniyet ekiplerince 22 Aralık 2025 ve 4 Ocak 2026 tarihleri arasında çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Trafikte gerçekleştirilen denetimlerde 95 araca cezai işlem uygulanırken 40 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE

