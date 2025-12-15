Ayvacık açıklarında ticari gemide yarlanan şahısın tıbbi tahliyesi yapıldı
Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ticari gemi içerinde bulunan bir kişi yaralandı. Tıbbi tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri gemiye doğru hareket etti. Yaralanan işçinin tıbbi tahliyesi ise Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa