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Çanakkale'de telefonla görüntülediği Bozyörük yılanın saldırısına uğradı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İlker Küçükerdal tarlasında cep telefonu ile görüntülediği Bozyörük cinsi yılanın saldırısına uğradı. İlker Küçükerdal'ın anlatımına göre, yılan pantolonundan ısırdı ancak ciddi bir zarar vermedi.

Çanakkale'de telefonla görüntülediği Bozyörük yılanın saldırısına uğradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İlker Küçükerdal tarlasında cep telefonu ile görüntülediği Bozyörük cinsi yılanın saldırısına uğradı.

Bayramiç ilçesinde meyve ve sebze işiyle uğraşan İlker Küçükerdal, Keklice mevkiindeki tarlasına gitti. Tarla da Bozyörük cinsi yılanı gördü. Cep telefonu ile yılanı görüntülediği sırada saldırısına uğradı. Yere düşen İlker Küçükerdal'ı yılan pantolonundan ısırdı.

Kendisine saldıran yılanı yaklaşık 4-5 yıldır tarlasında gördüğünü belirten İlker Küçükerdal, "Tarlamdaki hayvanlara bakmaya geldim. Bir kıpırtı var, baktım yılan. Köpekler geldi. Yılan köpeklere saldırmaya çalışıyordu. O anda yılanı telefonumla kameraya çekmek istedim. Yılanı çekerken biraz daha yaklaşmak istedim. Bir anda yılan üstüme geldi. Sonrasında bacaklarıma dolaştı. Yere düştüm. Tere düşünce yılan pantolonumdan ısırdı ama dişini ayağıma batıramadı. Ben ani hareketler edince yılan korktu, kaçtı. Ben bu yılanı 4-5 senedir görüyordum. Bana zarar vermiyor diye dokunmuyordum. Yine de dokunmam. Hayvan benden korktu. Fareleri yiyor diye zarar vermiyorum. Ama bu sefer beni biraz korkuttu. Birazda ben onu korkuttum. Allah'tan pantolonumu ısırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvanlar 3-sayfa Güncel Yaşam Olay

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