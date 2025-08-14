Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında
Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 13 Ağustos 14.25 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa