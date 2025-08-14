Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos'ta başlayan yangın, 24 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangında kül olan ormanlık alan havadan dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sürdü. Yangında kül olan ormanlar havadan dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 13 Ağustos 14.25 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Bu sefer de Muğla sallandı! İşte büyüklüğü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.