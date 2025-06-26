Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere çok sayıda araçla müdahale edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Biga'ya bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan 4 uçak, 2 helikopter karadan ise çok sayıda arazözle müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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